Comune di Pallagorio dona targa a Tribunale di Crotone

CROTONE - Il comune di Pallagorio ha installato davanti al Palazzo di Giustizia una targa per ringraziare i magistrati del lavoro che svolgono, La targa è stata sistemata sotto l'ulivo che lo stesso comune aveva donato al Palazzo di Giustizia nel 2019. La tara serve proprio spiegare il motivo per il quale è stato donato l'albero: "Questo ulivo - è scritto - è stato donato in segno di riconoscenza per l'alacre lavoro, la pace e la giustizia della Magistratura di Crotone, dall'amministrazione comunale di Pallagorio".

Alla cerimonia svolta nella mattina del 9 novembre erano presenti il sindaco di Pallagorio, Umberto Lorecchio, con una delegazione di amministratori, il procuratore delal repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia, ed il presidente del Tribunale Edoardo D'ambrosio.

"E' un modo per esprime vicinanza e piena collaborazione con la magistratura e le forze dell'ordine - ha detto Lorecchio -. L'ulivo è simbolo di pace, albero dalle radici forti e profonde. Vederlo qui così rigogliosa è bello. Con la targa ringraziamo ulteriormente la magistratura per quello che fa e per la vicinanza che ha sempre dimostrato. Sapere di avere persone disponibili vicini e presenti è rassicurante per noi".