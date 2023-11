Due basi elisoccorso su Crotone e Cirò Marina, Ferrari: 'Pronte entro dicembre 2023'

"Entro il 31 dicembre saranno predisposte almeno due basi elisoccorso in modalità notturna su Crotone e Cirò Marina". A dichiararlo è il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari in una nota indirizzata alla stampa. Sarà quindi adeguata la base elisoccorso di Cirò Marina, entro la fine dell'anno, mentre a Crotone è stato ritenuto idoneo, come luogo per la base, lo Stadio 'Ezio Scida'.

Come precisa Ferrari è già pronto "il nuovo bando della Regione Calabria, per le stazioni di Elisoccorso con modalità di volo notturno ed in condizioni meteo avverse. Preliminarmente - prosegue - riteniamo doveroso congratularci con la Regione, e con il Governatore Occhiuto perché dopo molti anni, un importante e talvolta decisivo e vitale servizio di soccorso, vedrà presto la luce anche in Calabria". Il Presidente Ferrari ha avviato una serie di interlocuzioni con il neo commissario dell’ASP crotonese, Antonio Brambilla, con il Capo Dipartimento Emergenza ASP di Cosenza-Calabria, Riccardo Borselli e con il Presidente Occhiuto affinchè il territorio della nostra provincia avesse le sue basi elisoccorso con modalità di volo notturno. "Nelle prossime settimane - dice ancora il Presidente - si procederà a stipulare apposita convenzione con il Comune di Crotone e con il soggetto gestore dello stadio per l'utilizzo del terreno di gioco per l'elisoccorso in modalità volo notturno".