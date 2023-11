Gli studenti del 'Ciliberto' in viaggio al campo scuola di Matera

Sessantacinque studenti delle classi terze e quarte dell'Istituto Ciliberto di Crotone hanno partecipato al campo scuola che si è svolto presso il circolo velico Lucano di Policoro in provincia di Matera. "Sono stati tre giorni molto intensi - si legge in una nota - nei quali le studentesse e gli studenti che vi hanno preso parte hanno appreso, hanno sperimentato, hanno fatto nuove esperienze e hanno avuto anche tempo e modo di condividere e divertirsi. Accompagnati dai docenti Antonio Bompignano, Francesco Carvelli, Marika Giungato, Luigi Muto, Maria Angela Scerra e Fulvio Spanò hanno vissuto tre giorni intensi nei quali non c’è stato certo il tempo e il modo di annoiarsi".

La maggior parte delle attività svolte ovviamente sono state legate al mare, elemento che unisce tutti gli indirizzi dell’istituto Trasporti e Logistica e Meccatronica. Si è navigato a vela sotto costa con piccoli natanti, ma anche su imbarcazioni d’altura molto più a largo e sono state effettuate delle uscite su delle canoe. A tutto questo sono stati associati momenti culturali come la visita al museo, ma anche un’escursione per sentieri in mezzo ai boschi. L'attività svolta ricade nelle attività Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO, ore che gli studenti devono svolgere obbligatoriamente.

"Dopo la pausa forzata che si è avuta per la pandemia dovuta a Covid - prosegue la nota - e un periodo di riorganizzazione l’istituto è ripartito con forte slancio per offrire ai propri studenti sempre nuove possibilità formative e di crescita professionale, sociale e umana. L’esperienza del campo scuola è solo la prima dell’anno rivolta all’utenza del Ciliberto perché il team del Pcto sta mettendo a posto gli ultimi dettagli per lo stage a bordo della Nave traghetto Grimaldi sulla rotta Napoli Barcellona".