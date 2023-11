Ritrovato sulla SS106 l'uomo crotonese scomparso da casa. La famiglia ringrazia per le segnalazioni

CROTONE - E' stato ritrovato e sta bene Gianluca Muscatello, l'uomo di 42 anni del quale non si avevano notizie dal 7 novembre. L'uomo, grazie ad una segnalazione, è stato individuato dai carabinieri sulla Statale 106 nei pressi del bivio di Steccato di Cutro. L'uomo in buone condizioni di salute, era insieme ai suoi due cani. E' stato condotto in ospedale per controlli.

Maria Muscatello, sorella dell'uomo, ha voluto ringraziare i tantissimi cittadini che hanno contribuito al ritrovamento: "Ringrazio tutta la stampa crotonese che ha divulgato la notizia e tutti coloro i quali da subito hanno iniziato a telefonarmi per dirmi dove avevano visto mio fratello. Sono stati davvero tanti e senza queste segnalazioni non avremmo potuto ritrovarlo. Grazie, grazie davvero". L'ultima telefonata è arrivata stamattina alle 6 e segnalava Muscatello sulla statale 106 dove, poi, è stato effettivamente trovato dai carabinieri che lo hanno soccorso.