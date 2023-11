Melissa, insediata al Comune la commissione di accesso antimafia

MELISSA - Giovedì 9 novembre si è insediata presso il Comune la commissione d'accesso nominata dal Prefetto di Crotone per accertare eventuali infiltrazioni mafiose nell'ente. La decisione è stata prese a seguito del coinvolgimento del sindaco, Raffaele Falbo, in una vicenda giudiziaria. Il primo cittadino, infatti, è stato è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di concussione aggravata dalla volontà di agevolare i sodali della cosca di Cirò. Accusa che deriva dalla denuncia di presentata dall’imprenditore Pietro Passeri, titolare della società Gost di Assisi che aveva appaltato il servizio di manutenzione del depuratore comunale. Contratto poi rescisso dal Comune di Melissa per una serie di inadempienze. Secondo la denuncia Falbo “abusando della sua qualità e dei suoi poteri” avrebbe costretto Passeri, attraverso numerose telefonate, ad assumere a tempo indeterminato “con urgenza” il figlio di un uomo che che risulterebbe affiliato alla cosca Farao-Marincola di Cirò. Il processo a Falbo inizierà il prossimo 16 novembre al Tribunale di Crotone.

La Commissione ha enunciato le modalità di svolgimento dell’accesso indicando la relativa tempistica. "L’Amministrazione - ha scritto il sindaco in un post sulal pagina facebook del Comune di Melissa - ha assicurato la più ampia, celere e completa collaborazione nell’attività della Commissione".