Mobilità sostenibile, col progetto Smob 300 bici per Crotone, Cropani e Strongoli

CROTONE - Una pedalata lungo le strade della città per dimostrare che Crotone è una città a misura di bicicletta. In questo modo originale è stato presentato il progetto Solidarity Mobile (Smob) promosso dall'associazione Giovani responsabili di Crotone. Progetto che è tra gli undici selezionati da Fondazione per il Sud attraverso il bando per la mobilità sostenibile al Sud, per incentivare e sostenere la diffusione, nelle abitudini e nei comportamenti dei cittadini, di una nuova cultura della mobilità. Il progetto, che ha come capofila l'associazione Giovani Responsabili di Crotone guidata da Fabio Pisciuneri, ha un valore di 570 mila euro di cui l'80% finanziato da Fondazione per il Sud (è l'unico in Calabria) ed il 20% dai partner. La presentazione ha coinvolto una sessantina di persone, che hanno potuto utilizzare alcune delle biciclette già acquistate nell'ambito del progetto che coinvolge tre comuni: Crotone, Strongoli e Cropani.

Città senza auto

Nel gruppo di ciclisti partito dall'istituto comprensivo Alcmeone (che è partner del progetto) c'erano l'assessore all'urbanistica del comune di Crotone, Giovanni Greco, il sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio, una nutrita delegazione della sezione dell'Associazione italiana arbitri di Crotone, il presidente del Wwf Crotone, Paolo Asteriti, ed anche il nostro direttore. La pedalata è stata piacevole, le bici Atala sono leggere quanto robuste ed hanno permesso di raggiungere senza troppa fatica le tappe del percorso. Soprattutto è stato possibile vivere una visione diversa della città: quelal di una città senza auto.

Il gruppo – scortato dalla Polizia locale - ha raggiunto il lungomare dove il professore Santino Mariano, referente provinciale per l'educazione fisica, ha tenuto una breve lezione sulle antiche olimpiadi davanti alla ex piscina Coni. Dal lungomare si è fatto rientro all'Alcmeone dove Fabio Pisciuneri ha presentato i dettagli del progetto che intende attivare servizi di mobilità sociale e sostenibile.

Bici in comodato d'uso

Per il progetto Smob ci sono a disposizione dei tre comuni 300 biciclette che possono essere utilizzate da chiunque attraverso il modello del comodato d’uso e del noleggio a medio termine. Nei tre anni di durata del progetto è previsto anche l'acquisto di 10 e-bike, 2 scooter elettrici per disabili, 3 monovolumi a 9 posti. Si punta soprattutto a diffondere l0uso della bicicletta tra i più giovani e per questo, per incentivare l’utilizzo della bici per gli spostamenti casa-scuola, verranno installate 40 rastrelliere nei pressi delle scuole. Saranno organizzati corsi di educazione stradale teorico/pratici presso un bene confiscato di Cropani Marina, al termine del quale ogni studente potrà ricevere una bici in comodato d’uso, con la possibilità di riscattarla dimostrando di aver percorso almeno 250km. Il progetto prevede la realizzazione di due laboratori per la Mobilità "Smob". Il primo a Crotone presso la sede dell'Associazione capofila "Giovani Responsabili" ed un secondo spazio dedicato alla mobilità sostenibile "Mobility Lab Cosenza".

Il logo

Nel corso della presentazione sono stati anche consegnati degli attestati ai due studenti dell'Istituto omnicomprensivo di Strongoli, Giovanni Perri e Luigi Russo che hanno realizzato il logo del progetto Smob.

I partner del progetto

Numerosi i partner del progetto: i Comuni di Crotone, Strongoli e Cropani permetteranno l'installazione di rastrelliere nei loro territori e promuoveranno il progetto tra le scuole; l'Università della Calabria curerà il monitoraggio tecnico del progetto e di occuperà della realizzazione e della gestione del Mobility Lab Crotone; l'associazione Amici del tedesco curerà i momenti di formazione presso il parco di educazione stradale di Cropani Marina; Eccedenze Creative si occuperà delle attività di gestione e tutoraggio del ciclo di seminari “Smart Community e Smart Mobility” che prevede una serie di incontri da svolgersi a Crotone e presso l’Università della Calabria; l'Istituto comprensivo Alcmeone di Crotone si impegna a consentire l’installazione delle rastrelliere porta bici nelle aree adiacenti alla scuola e alla promozione del progetto ed a promuoverne l'utilizzo della bici tar gli studenti; Smart City instruments si occuperà della realizzazione di tutti i contenuti multimediali del progetto e dello sviluppo della “S-Mob App”; Wwf Crotone realizzerà i percorsi ciclabili con tre sentieri nuovi alla Foce del Neto, Vrica e Capocolonna.