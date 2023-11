Sentenza Stige, Laurenzano assolto: oggi è il giorno in cui ricominciare è possibile

STRONGOLI - “Oggi è il giorno della verità, oggi è il giorno in cui ricominciare è possibile”. Lo scrive in una nota Michele Laurenzano, ex sindaco di Strongoli, che la Corte di appello di Catanzaro ha assolto dalla condanna ad 8 anni di carcere per associazione mafiosa che gli era stata inflitta dal Tribunale di Crotone nel 2021. "Una sentenza che prima di tutto - sottolinea Laurenzano - restituisce serenità alla mia famiglia, il cui pensiero è stato il mio sostegno più grande in questi anni di sofferenza umana e professionale, nel corso dei quali non ho mai smesso di credere nella Giustizia".

"Grazie al collegio giudicante per avere scrutinato le carte con attenzione e scrupolosità - conclude Laurenzano -.Non posso dimenticare il collegio difensivo, costituito dagli avvocati Vincenzi Ioppoli, Pino Pitaro, Vittorio Ranieri e Giovanni Canino, che hanno messo nella loro caparbia difesa, non solo la loro indiscussa professionalità, ma la fiducia in me come uomo, non tralasciando nulla pur di arrivare alla verità. .