Vertenza Akrea, costi troppo alti, Voce annuncia in Aula il ricorso ai privati

A partire dalla prossima settimana, il Comune avvierà le procedure per l'affidamento del servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad una società privata, in vista del passaggio del servizio ad Arrical, il gestore unico regionale per il ciclo integrato dell'acqua e dei rifiuti. Lo ha fatto intendere il sindaco in una comunicazione al consiglio comunale sulla vertenza tra l'ente ed Akrea riguardo all'imminente scadenza del contratto di servizio.

Secondo gli uffici comunali, la proposta della società in house non è in linea con il costo medio regionale di euro 129,50 per abitante, limite oltre il quale il costo dell’affidamento del servizio non è più ritenuto economico. Di conseguenza, viene meno l’ipotesi di affidamento in house, non trovando giustificazione il mancato ricorso al mercato ai fini di garantire un’efficiente gestione del servizio.

L’ipotesi paventata da Akrea, in uno con i costi attualmente sostenuti per i servizi di smaltimento degli ingombranti, nonché a titolo di oneri per le piattaforme di raccolta differenziata, per terre di spazzamento, carcasse di animali e carcasse da Crc conduce invece ad un costo annuo pari ad euro 8.946.745,90, ossia 153,08 per abitante.