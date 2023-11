Pallanuoto serie A2, l'Auditore sfida la Lazio e punta ad una stagione da protagonista

La prima vittoria in cassaforte. Entusiasmante e prestigiosa vista che è arrivata nell'impianto del Foro Italico al cospetto dell'Olympic Roma. ma la testa è già a sabato 11 novembre, giorno del debutto casalingo (inizio ore 14,30 all'interno della Piscina Olimpionica, contro il Lazio Nuoto, altra formazione della Capitale inserita in un girone che promette spettacolo ed equilibrio. Ed all'interno del quale la formazione crotonese ha intenzione di dimorare da protagonista, custodendo quella ambizione che l'ha spinta lo scorso maggio nuovamente nel massimo campionato dopo l'esperienza del 2018-2019 durata però soltanto un anno. Ora le aspettative sono diverse, e l'impatto ha fatto intendere le intenzioni della società crotonese, più matura per affrontare di petto questa seconda chance.

La conferma è arrivata nel corso della conferenza stampa di presentazione del team, alla presenza del presidente della società Vincenzo Arcuri, del presidente della Fin Calabria Alfredo Porcaro, dell'assessore allo sport Luca Bossi e del delegato provinciale del Coni, Francesca Pellegrino. Presente lo staff tecnico guidato da Francesco Arcuri e naturalmente tutto il gruppo squadra. L'orgoglio istituzione di Bossi e della Pellegrino per il lavoro e l'impegno profuso dal club per tenere alto il vessillo crotonese è unanime, così come quello del presidente della Fin calabrese, organismo che può contare sulla presenza e qualità del sodalizio pitagorico. Sul fronte tecnico, Coach Arcuri ha sottolineato il valore del proprio roster: "Sono convinto di aver a disposizione una grande squadra, sia sul piano tecnico che umano. E l'esperienza di quattro anni fa ci è servita, perchè non commetteremo gli stessi errori. E le scelte compiute in questo senso mi lasciano particolarmente sereno. Non ci poniamo limiti, ma naturalmente procediamo per gradi. A me e mio fratello ci hanno definito sempre 'sognatori concreti', e per questo . Anche il fratello e presidente condivide il pensiero dell'allenatore: "Vogliamo portare avanti il nome di Crotone, vogliamo faro echeggiare in tutta Italia. La squadra allestita è di grande livello e siamo convinti di poter disputare una stagione importante. il pubblico in questo senso ci potrà dare una grossa mano, e già sabato contro il Lazio ci aspettiamo una grande partecipazione".