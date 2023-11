Pallanuoto serie A2, l'Auditore ci ha preso gusto: battuta anche la Lazio Nuoto

Dopo la Roma, tocca anche alla Lazio. L’Auditore Crotone non ha riguardi e adotta lo stesso trattamento riservato la settimana scorsa all’altra squadra della Capitale. Due su due, quindi, e ‘settebello’ crotonese a punteggio pieno, a conferma di aspirazioni importanti a dispetto del ruolo di matricola che lo accompagna, Anche nell’esordio casalingo all’interno della Piscina Olimpionica la squadra crotonese ha fatto valere le proprie qualità imponendosi al termine di una partita comunque avvincente e spettacolare, che ha contagiato il numeroso pubblico presente che ha raccolto l’invito del club e partecipato con grande trasporto alla esibizione dei crotonesi.

La prima metà della sfida ha visto le due squadre battere colpo su colpo con gli ospiti anche in vantaggio per 5-4 a metà gara, ma l’Auditore Crotone ha saputo mantenere una regolarità più robusta durante tutto l’arco della partita, mentre i capitolini hanno pian piano perso smalto, ‘concedendo’ l’allungo ai crotonese che nella seconda parte del match hanno impresso un ritmo più ruggente prendendo il largo chiudendo con tre gol di vantaggio. In bella evidenza Lapenna con 4 reti, top scorer del match, ma grande prova anche da parte del portiere pitagorico Ruggiero, migliore in campo con parate da assoluto campione. Alla fine esultanza collettiva per il secondo successivo e prospettive che si fanno già interessanti.

R.N. L. AUDITORE-S.S. LAZIO NUOTO 12-9

R.N. L. AUDITORE: D. Ruggiero, M. Chiodo, A. Amaruda, D. Zovko, G. Candigliota, M. Tkac 1, M. Abela 1, R. Spadafora 2, F. Lapenna 4, A. Privitera 1, L. Orlando 3, E. Caliogna, P. Palermo, D. Marrazzo. All. Arcuri

S.S. LAZIO NUOTO: Y. Pannaccio, A. Barigelli 2, F. Dominici 1, G. Giacomone, A. Olivi, L. Marini, N. Bucan, A. Costanzo, M. Leporale 3, A. Vittorioso 2, N. Troiani, A. Nenni 1, M. Marchetti, D. Tresa. All. Ruffelli

Arbitri: Rotondano e Petraglia

Note

Parziali: 3-2 1-3 4-2 4-2