Armati di fucili e col volto travisato rapinano Poste a Caccuri

CACCURI - Quattro persone hanno rapinato l'Ufficio postale di Caccuri. La rapina è avvenuta sabato 11 novembre poco prima delle ore 13 nell'ufficio che è situato in via Campo, una zona periferica del paese. Da una prima ricostruzione i quattro, vestiti da cacciatori ed armati di fucili e con il volto travisato, sarebbero arrivati a piedi alle Poste utilizzando delle strade di campagna. All'interno dell'ufficio c'erano, oltre all'unica impiegata che svolge anche funzioni di direttrice, alcuni cittadini ai quali sono stati sequestrati dai malviventi i cellulari in modo che non potessero eventualmente dare l'allarme anche dopo la fuga. I quattro si sono fatti consegnare il denaro in cassa: la cifra non è stata ancor quantificata ma essendo fine settimana si pensa che non sia di grossa entità anche se qualcuno ha parlato di circa 30 mila euro. Una volta messo a segno il colpo i quattro ladri sono scappati, sempre a piedi, da una strada rurale dove, probabilmente, avevano lasciato un'auto per la fuga verso la statale 106. Il colpo sembra studiato nei dettagli anche perché, a quanto pare, i quattro avrebbero evitato le telecamere di sorveglianza che ci sono nel paese e lungo la strada provinciale. I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro stanno svolgendo le indagini per individuare i colpevoli della rapina.