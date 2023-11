Serie C, Crotone-Monterosi 2-1 - La fotogallery

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Bove; Tribuzzi (50’st Spaltro), Petriccione, Felippe (36’st Jurcec), D’Ursi (1’st Pannitteri), Crialese (1’st Bruzzaniti); Tumminello, Vuthaj (21’st Gomez). A disp. : D’Alterio, Martino, Papini, Giron, Giannotti, Schirò, Vinicus, Cantisani. All. Zauli



MONTEROSI TUSCIA: Mastrantonio; Piroli, Mbende, Sini; Bittante, Frediani (39’st Di Renzo), Fantacci (39’st Silipo), Altobelli, Parlati; Palazzino (21’st Di Francesco), Vano (21’st Ekuban). A disp. : Rigon, Di Paolantonio, Giordani, Ferreri, Perrotta, Tolomello. All. Taurino

ARBITRO: Gemelli di Messina

MARCATORI: 16’pt Crialese (C), 33’pt Bittante (M), 48’st Bruzzaniti (C)

AMMONITI: Frediani (M), Parlati (M), Fantacci (M), Piroli (M), Loiacono (C), Tribuzzi (C), Mastrantonio (M), Bove (C)

SPETTATORI: 3.893