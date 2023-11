Rifiuti, Cittadinanzattiva: 320 euro la spesa in Italia, 360 in Calabria, 427 a Crotone

Crotone tra i capoluoghi di provincia italiani con la spesa più elevata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. È quanto emerge dall'annuale rilevazione dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. L’indagine prende come riferimento una famiglia tipo composta da tre persone ed una casa di proprietà di cento metri quadri.

La media italiana è di 320 euro, ma per una famiglia calabrese nel 2023 la spesa si aggira intorno a 360 euro, con alcune differenze tra i cinque capoluoghi: si va dai 269 euro di Catanzaro ai 443 di Reggio Calabria. Rispetto al 2022 l’incremento nella regione è del 3,2%, con l'aumento più consistente registrato a Crotone (9,5%, tra i quattro più elevati d'Italia) che ha portato il costo della spazzatura in un anno nel capoluogo jonico da 390 a 427 euro, 12esima piazza in condominio con Trapani nella classifica dei più cari.