Trofeo Swimming Master Cosenza, Kroton nuoto superlativa. E Sinopoli stampa il record

Grande prestazione degli atleti Kroton Nuoto ieri al Trofeo Swimming Master Cosenza. Brilla la prestazione superba di Salvatore Rino Sinopoli, che riscrive la storia dei 200 Stile Libero M70, andando a firmare il record italiano con il tempo di 2’ 33’’ 74. L’ennesima prova di forza di un atleta eterno, che si allena ogni giorno in piscina con grandissimo spirito di abnegazione e rimane un vero e proprio modello anche per i più giovani. Le sensazioni erano buone e nell’aria c’era il profumo dell’impresa, Rino non ha deluso le aspettative, andando anche oltre ciò che si era preventivato insieme a tutto lo staff tecnico della Kroton Nuoto.

Ma ottime indicazioni sono arrivate da tutto il resto della squadra, impegnato nella prima e vera prova stagionale. In tutto erano diciotto i crotonesi e le crotonesi che si sono presentati ai blocchi di partenza, raccogliendo ottimi risultati, in considerazione anche della fase di carico che in questo periodo sta facendo affrontare loro il direttore tecnico Roberto Fantasia.

“Siamo orgogliosi e contenti che, grazie al lavoro che i nostri atleti stanno facendo ogni giorno, con non pochi sacrifici, i nuotatori crotonesi piano piano si stanno riprendendo quel posto di primo piano che in campo nazionale hanno sempre avuto – commenta Roberto Fantasia – non solo per il record fantastico ottenuto da Rino Sinopoli, ma per tutto il gruppo che si dimostra sempre più unito e cresce sempre di più da ogni punto di vista. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento e sono convinto che nel resto della stagione arriveranno altri risultati prestigiosi”.