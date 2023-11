'Il futuro che vorrei' l'incontro di formazione volto all'autonomia dell'adulto disabile

ISOLA C.R- Il 17 novembre si terrà l’incontro dal titolo ‘Il futuro che vorrei’ organizzato dall’associazione culturale ‘Insieme per te’ quale evento provinciale nell’ambito del progetto Inform@biliti. Presenti all’evento di formazione la responsabile provinciale Fish Calabria nonché presidente dell’associazione ‘Insieme per te’ Nadia Maugeri, la presidente Fish Calabria Odv Nunzia Coppedè ed interverranno anche Alfonso Spagnolo, Anna Primerano e Manuelita Scigliano. L’evento è gratuito e aperto al pubblico, al termine del quale sarà conferito anche un attestato di partecipazione.

“L’argomento dell’incontro è la vita indipendente del disabile adulto – dice la presidente Nadia -. Sono tanti infatti i progetti che posso essere fatti e non riusciamo a realizzare quindi è necessaria una progettualità per porti all’autonomia del disabile adulto”. Il Comune di Isola Capo Rizzuto ha concesso come luogo per l’incontro la Sala Consiliare. L’appuntamento è per il 17 novembre alle 15,30.