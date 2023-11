Vigili per un giorno, i bambini multano gli adulti che non rispettano le regole della strada

CROTONE - Vigili per un giorno per far notare come gli adulti non rispettano il codice della strada. Per questo giovedì scorso alcuni cittadini crotonesi poco attenti alle regole hanno trovato sul parabrezza delle loro auto una speciale “contravvenzione” lasciata dai ragazzi che hanno preso parte all’iniziativa “Vigile per un giorno”. L’attività che rientra nel progetto Kresciamo, gestito dalla One società cooperativa sociale e sostenuto dall’Otto per mille della Chiesa Valdese, ha visto protagonisti un gruppo di bambini. All’iniziativa ha preso parte il corpo della Polizia municipale della città di Crotone che si è occupata di fornire ai giovani partecipanti, le informazioni di base sulle regole della strada. I ragazzi e le ragazze hanno poi applicato le conoscenze acquisite sul campo.

Questi piccoli vigili, accompagnati dagli esperti del settore, sono andati in giro per il centro della città a lasciare multe simboliche a chi non ha rispettato il codice della strada, specificando anche quanto sarebbe costata la contravvenzione in una situazione reale. Macchine in doppia fila, parcheggi sulle strisce pedonali, scooter parcheggiati sui marciapiedi, pedoni che attraversano fuori dalle strisce: nessuno è stato risparmiato dai piccoli vigili urbani.

Questa esperienza ha permesso ai bambini di acquisire consapevolezza riguardo la tematica dell’educazione stradale, argomento spesso accantonato una volta superati gli anni da neopatentati. Iniziare già da piccoli a comprendere le regole della strada permetterà agli adulti di domani di essere più attenti e rispettosi. L’iniziativa è alla sua seconda uscita e si sta programmando la terza. Il vigile per un giorno rientra in una serie di attività che mirano all’educazione civica e alla cittadinanza attiva e alle quali contribuisce anche il WWF di Crotone per l’ambito dell’educazione ambientale.

"Vogliamo ringraziare il corpo della polizia municipale di Crotone e il suo comandante Francesco Iorno - ha scritto in una nota Anna Messina di One società cooperativa sociale - per aver accolto la nostra proposta di collaborazione con tanto entusiasmo. Grazie anche al Gruppo Fotoamatori di Crotone, che ha tenuto traccia dell’iniziativa con ogni scatto".