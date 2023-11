Cinema, a Roma la prima di "L'altra via", il film con il giovane crotonese Giuseppe Pacenza

Giuseppe Pacenza, oggi 13enne, aveva solo dieci anni quanto si è trovato a recitare da protagonista con Fausto Verginelli sul set di L'altra via, il film girato da Saverio Cappiello a Catanzaro ed in prima nazionale questa sera a Roma. "Tutto è nato per caso" racconta la mamma Valentina Manica che gestisce un negozio di abbigliamento con il marito a via Mario Nicoletta. "C'era il covid...". Il servizio integrale sull'edizione del Crotonese in edicola a partire da oggi martedì 14 novembre 2023.