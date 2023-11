M5s, l'on. Barbuto tiene a battesimo la nuova sede del gruppo territoriale di Strongoli

Il Movimento 5 Stelle inaugura una nuova sede territoriale a Strongoli. La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza della coordinatrice provinciale Elisabetta Barbuto. La nuova sede, situata in via Rettifilo 10, sarà un punto di riferimento per i cittadini di Strongoli e dei comuni limitrofi. Aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19, ospiterà anche incontri, dibattiti e iniziative sulle tematiche locali e nazionali. Il servizio sarà gestito dal tesoriere Francesco Brio il quale sarà reperibile per qualunque informazione.

"Ho partecipato con vero piacere e viva soddisfazione, ma anche con tanta emozione, all'inaugurazione della sede del gruppo territoriale di Strongoli" ha dichiarato Barbuto. "Partecipazione massima, grande entusiasmo e voglia di fare per il territorio contraddistinguono questo gruppo che, benché neonato, conta già un elevato numero di iscritti, tutti molto determinati e desiderosi di iniziare a lavorare. Auguri per questo primo ed importante traguardo".

“Siamo orgogliosi di aprire questa sede, che rappresenta il frutto del lavoro e dell’impegno di tanti attivisti e simpatizzanti che credono nei valori e negli obiettivi del Movimento 5 stelle" ha aggiunto il segretario del gruppo territoriale, Rosario Ceraudo. "Vogliamo essere vicini ai cittadini, ascoltare le loro esigenze, proporre le nostre soluzioni e coinvolgerli nelle decisioni che riguardano il nostro territorio".

Era presente alla cerimonia il resto del gruppo formato dal vice segretario Salvatore Lettieri, il referente progetti Domenico Ceraudo, il referente del gruppo giovani Riziero Gallello e il referente della formazione Raffaele Giglio. L‘inaugurazione si è conclusa con un buffet di pasticcini e spumanti.