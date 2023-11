Tour operator calabresi accolti nell'Arberia crotonese

La scoperta delle ricchezze culturali e eno-gastronomiche dell'Arberia crotonese è stata al centro di una iniziativa di elle associazioni Instaruga e Natë e Ditë che hanno accolto un gruppo di tour operator calabresi per offrire loro un'esperienza avvincente.

La visita è stata un'occasione di scoperta e incontro molto positiva per gli operatori turistici, permettendo loro di immergersi completamente nell'atmosfera dell'Arberia crotonese e di valutare le molteplici potenzialità turistiche offerte da questa terra ricca di storia e autenticità al fine di inserire le esperienze di Instaruga nell’offerta turistica di agenzie e operatori del settore. Grande interesse per le aree interne della Calabria arriva da Stati Uniti, Canada e paesi del nord Europa, oltre che dall’Italia stessa, ed è su questa scia che continuano a muoversi Instaruga e Fili Meridiani, migliorando di volta in volta le esperienze adattandole al pubblico di