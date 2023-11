Corte dei conti Calabria, criticità ma anche passi in avanti nella sanità

CATANZARO - Criticità ma anche passi avanti. E' in sintesi il giudizio della Corte dei conti sezione di controllo per la Calabria, sul rendiconto della Regione 2022 riguardo alla sanità. Nell'analisi dei bilanci la sezione di controllo ha riscontrato una violazione del principio di contabilità. "Talune - è scritto nella relazione - da diversi esercizi, quasi per consuetudine, dopo aver adottato e pubblicato i bilanci consuntivi li riaprono asseritamente dopo che la Regione provvede al riparto del fondo sanitario regionale indistinto. Anche per l'esercizio 2022 sì è riproposta la medesima situazione con riferimento alle Asp di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone". Sulla gestione commissariale, secondo la relazione, "le iniziative assunte sono significative della inversione di tendenza rispetto alle precedenti gestioni commissariali".

La relazione

La relazione del procuratore Romeo Ermenegildo Palma, evidenzia la mancata approvazione dei bilanci aziendali anteriori al 2022 che non risultano formalizzati per due ragioni: "la riapertura dei bilanci previa revoca del bilancio stesso, l’assenza del bilancio consolidato che non risulta formalizzato e i cui valori risultano non definitivi, quantomeno per due ragioni: la prima attiene alla paradossale situazione che ha connotato le Asp di Reggio e Cosenza che non hanno adottato bilanci e consuntivi fino al 2021 e che per il 2022 hanno provveduto solo in forza dell’insediamento del commissario nominato dalla gestione commissariale, la seconda è correlata alla definizione della procedura di circolarizzazione/ricognizione del debito previa verifica delle posizioni creditorie esistenti, ad oggi ancora in corso, e in forza della quale risulta comunicata una differenza per maggior debito pari a 104,497 milioni". La Procura contabile parla anche di criticità relative "all’assenza di bilanci della Gsa (gestione sanitaria accentrata), che in considerazione delle ingenti somme ad oggi in disponibilità (486 milioni, +35% rispetto al 31 dicembre 2021) sottrae la gestione ad ogni analisi ed approfondimento. E ciò peraltro a fronte dell’ulteriore constatazione che il passaggio di funzioni/responsabilità da Gsa ad Azienda Zero non è ancora avvenuto".

Modesto aumento spesa

"L'avanzamento della spesa registrato al 30 settembre 2023 non appare in alcun modo né significativo, né decisivo per la modesta entità e conferma le criticità già evidenziate dalla Procura regionale e che avrebbero dovuto consigliare un deciso cambio di marcia nella gestione". E' uno dei passaggi della relazione del procuratore della Corte dei conti sezione di controllo per la Calabria, sul rendiconto della Regione 2022 riguardo ai fondi comunitari per il ciclo 2014/2020. "Pertanto - prosegue - al fine di azzerare il gap di spesa stimato, di assicurare la regolare chiusura del programma ed impedire il disimpegno automatico delle ingenti risorse non utilizzate, l'amministrazione regionale ha indicato misure di accelerazione per le risorse ancora non spese entro la data di eleggibilità del programma. Ad oggi per conseguire il target di spesa previsto per l'annualità 2023 la regione Calabria deve effettuare e certificate entro il prossimo 31 dicembre 2023 spesa per circa 600 milioni di euro di cui, considerato il tasso di cofinanziamento nazionale, circa 400 milioni di euro di risorse comunitarie".