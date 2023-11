Coppa Italia serie C, agli Ottavi sarà Catania-Crotone: in campo mercoledì 29 novembre al 'Cibali'

Sarà Catania-Crotone uno degli Ottavi di finale della Coppa Italia di serie C. Il sorteggio svolto lunedì nella sede della Lega nazionale ha stabilito data, orario e campo di gioco per la sfida ad eliminazione diretta. Il Crotone giocheranno al 'Cibali' mercoledì 29 novembre con inizio del match fissato per le 18,30.

Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità si procederà con la disputa di due tempi supplementari e in caso di ulteriore parità si provvederà alla esecuzione dei calci di rigore.