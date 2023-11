Festa dell'albero, Legambiente e Comune piantano 30 nuovi alberi a Crotone

CROTONE - Saranno trenta gli alberi che verranno piantumati nella città di Crotone nel prossimo week end in occasione della “Festa dell’Albero Pianta un amico- anno 2023” promossa da Legambiente in collaborazione con il Comune di Crotone. Due giorni dedicati al tema che si terranno sabato 18 e domenica 19 novembre 2023, in due diverse zone della città. Saranno piantumati alberi di ficus australis, ulivi, magnolia, corbezzoli, oleandri, lecci, carrubbi e pini. Sabato 18 novembre alle ore 9.30 in viale Magna Grecia ci sarà la piantumazione e adozione di alberi da parte degli studenti dell’Istituto “Ciliberto – Lucifero” oltre all’installazione di una panchina e una rastrelliera realizzate con materiale riciclato.Domenica 19 novembre alle ore 9.30 in via Stati Uniti in collaborazione con il Comitato di Quartiere Tufolo – Farina e con il gruppo scout Masci della Parrocchia Maria Madre della Chiesa si effettuerà la piantumazione di alberi .

A presentare gli eventi il vice sindaco Sandro Cretella, Rosaria Vazzano di Legambiente ed Alfonso Gaetano del Comitato di quartiere Tufolo - Farina. “La "Festa dell’albero – pianta un amico” - ha ricordato Rosaria Vazzano - è una campagna nazionale di Legambiente, giunta alla 28esima edizione, e che quest’anno si terrà in tutt'Italia dal 18 al 21 novembre 2023. Gli alberi sono i nostri più grandi amici nella lotta alla crisi climatica perché assorbono anidride carbonica e producono ossigeno; riducono l’effetto isola di calore, migliorano la qualità dell’aria e favoriscono la tutela della biodiversità e contribuiscono alla rigenerazione degli spazi urbani”.

Il vice sindaco Cretella, che ha la delega al Verde Pubblico, nell'evidenziare che l’amministrazione dal suo insediamento ha sostenuto l’iniziativa promossa dal Legambiente ha anticipato che nei prossimi giorni ci saranno una serie di interventi che riguarderanno la riqualificazione delle aree verdi della città.

"Abbiamo raccolto con gioia l'invito da parte di Legambiente a partecipare alla giornata della "festa dell'albero" - ha detto Alfonso Gaetano - Attraverso queste iniziative perseguiamo la finalità di valorizzare l'immenso patrimonio pubblico del nostro quartiere, e domenica pianteremo 5 ficus australis dell'altezza di 3 MT, quattro alberi d'ulivo, 3 corbezzoli, 1 magnolia e diverse piante di oleandro. Alcune di queste donate dal Comitato altre donate da cittadini residenti che vorranno ricordare nell'occasione il Brigadiere dei Carabinieri scomparso prematuramente Francesco Piccinino. È la terza area pubblica che tocchiamo con le nostre iniziative, e questa segue quella dello scorso anno dove piantammo 15 alberi in un'altra area di cui 11 godono di ottima salute. È solo l'inizio di un progetto di forestazione urbana nel nostro quartiere per il quale il Comitato ha già avuto il nulla osta da parte degli uffici del verde pubblico del Comune di Crotone a procedere".



Le iniziative di Festa dell’Albero contribuiscono a raggiungere gli obiettivi progetto europeo Life Terra, di cui Legambiente è unico partner italiano. La campagna è sostenuta da Music for The Planet, il progetto per un futuro più sostenibile che unisce musica, ecologia e cittadini contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Il circolo di Legambiente Crotone e il Comune di Crotone, aderiscono a questa campagna nazionale di Legambiente, organizzando l’evento con la partecipazione degli istituti scolastici locali, di cittadini volontari e di altre associazioni che vivono il territorio e che hanno a cuore la questione ambientale.