Due Carabinieri liberi dal servizio, effettivi alla Compagnia di Crotone, a Roma per turismo, hanno bloccato in via Manin nei pressi della Stazione Termini un minore mentre veniva rincorso da un turista colombiano al quale aveva, poco prima, asportato la borsa strappandogliela di dosso. Il ragazzo è stato bloccato grazie alla prontezza dei due militari e la refurtiva restituita.