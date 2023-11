Arci Crotone, domani in piazza a manifestare per l'ambiente, la sanità e la disoccupazione nel territorio

Anche l’Arci Crotone venerdì 17 novembre sarà in piazza a manifestare con convinzione sostenendo le rivendicazioni di carattere nazionale espresse da CGIL e UIL senza dimenticare le specifiche vertenze che riguardano da vicino il nostro territorio, a partire dalla questione ambientale ed in particolare la bonifica dell’ex area industriale e proseguendo con le problematiche connesse alla sanità pubblica, alla disoccupazione, alla mobilità, alle infrastrutture, solo per citarne alcune.