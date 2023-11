Blitz della Polizia ad Acquabona, eseguite 12 misure cautelari: 5 in carcere

CROTONE - Blitz all'alba di oggi nel quartiere Acquabona dove un centinaio di agenti della Polizia di Stato, appartenenti alla squadra Mobile della questura di Crotone e al Reparto prevenzione crimine Calabria ha eseguito dodici misure cautelari nei confronti di altrettante persone residenti nella zona accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Per cinque indagati il gip ha disposto la misura cautelare in carcere, per altri 5 il divieto di dimora in Calabria e per due l'obbligo di firma.

Da anni ormai il quartiere è diventato la più importante piazza di spaccio di droga, un supermercato a cielo aperto di sostanze stupefacenti di ogni genere: marijuana, hashish, cocaina ed eroina e naturalmente meta di assuntori provenienti non solo dalla città ma anche da altri comuni, tanto che già in passato sono state eseguite diverse operazioni di polizia per reprimere il fenomeno. Quartiere che, per altro, sorge a poche decine di metri dalla stessa questura e dal comando provinciale della guardia di finanza.