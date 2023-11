Crotone, è morto nella notte Michele Aprigliano. La gara di solidarietà non è riuscita a salvarlo

E’ deceduto nella notte del 16 novembre Michele Aprigliano, cittadino crotonese con una storia che ha fatto il giro dell’intero Paese. Per aiutarlo a sostenere le spese per la somministrazione di un farmaco molto costoso in Svizzera, per provare a curare la malattia che lo aveva colpito da tempo - un carcinoma prostatico metastatico resistente - la sua famiglia aveva lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe arrivando ad una somma di oltre 60 mila euro, grazie alle donazioni di tanti che hanno vissuto la storia di Michele, come la storia di una persona di famiglia. Oggi, però, il nostro concittadino non ce l’ha fatta.

I funerali a ricordo della sua anima si terranno domani, 17 novembre alle ore 15,30, nella chiesa di San Domenico. Tutta la redazione e l’amministrazione de Il Crotonese si stringe attorno la famiglia Aprigliano, con le nostre più sentite condoglianze.