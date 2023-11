Sciopero generale per otto ore, Cgil e Uil spiegano le motivazioni in un incontro

Proprio Fabio Tomaino ha evidenziato i motivi della protesta: “Autonomia differenziata e legge di bilancio sono due spallate al Meridione - spiega -. Manovre che isolano il Sud. Il governo abolisce quota 103 e opzione donna, penalizza i diritti acquisiti pensionistici di dipendenti pubblici, insegnanti delle scuole e di medici. Dal punto di vista del fisco non vi è una reale lotta all'evasione. Sono 100 miliardi all'anno che pesano soprattutto su chi le tasse non le può evadere come lavoratori dipendenti e pensionati". Angelo Sposato, segretario generale Cgil Calabria, ha dato una lettura dell’ostracismo del governo a questo sciopero generale: “Il tema dello sciopero generale è un tema che molte volte fa paura soprattutto ai governi di destra. E' l'estrema ratio di un processo di rivendicazioni che noi stiamo mettendo in campo da anni e che non è un problema solo di questo Governo - precisa -. Lo abbiamo fatto con i Governi precedenti, lo abbiamo fatto con Draghi, lo stiamo facendo ora perché nel frattempo le difficoltà del Paese sono aumentate”. Per Vincenzo Scalese segretario Cgil Area vasta le ragioni per partecipare allo sciopero “sono tante”. “Con la UIL stiamo mettendo in campo una serie di incontri per dire che la politica di questo Governo non va bene quindi bisogna invertire la rotta. Le ragioni dello sciopero riguardano tutti anche in prospettiva: bisogna riformare il sistema delle pensioni perché con l’elevata precarizzazione si mette a rischio quella che è la tenuta del sistema previdenziale. Bisogna affrontare il carovita che sta pregiudicando i salari e le pensioni. Poi c’è la sanità: non si può smantellare il sistema pubblico per creare un altro sistema privato”. L'articolo completo è disponibile su Il Crotonese di domani, 17 novembre 2023.