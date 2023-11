Isola Capo Rizzuto, tra calcio e sociale la squadra ospita l'associazione 'Insieme per te'

Nella splendida cornice dello Stadio Sant’Antonio di Isola Capo Rizzuto, la squadra locale di calcio, attualmente in Eccellenza, ha vissuto un momento speciale durante gli allenamenti di mercoledì 15 novembre. I giocatori hanno avuto il piacere di ricevere la visita dei ragazzi dell’associazione "Insieme per Te". L'associazione, presieduta da Nadia Maugeri, è una onlus composta da volontari dedicati all'assistenza di bambini affetti da gravi disturbi di apprendimento, patologie psico-fisiche rilevanti e malattie genetiche che comportano un rischio di morte cardiaca improvvisa. La Presidente, Nadia Maugeri, ha espresso la gioia di vedere i suoi ragazzi partecipare attivamente agli allenamenti. "La più grande emozione è stata vedere la felicità nei loro occhi, i loro sorrisi. Per loro, dare un calcio a quel pallone è stata una grande vittoria", ha dichiarato commossa.

La Maugeri ha ringraziato la società GSD Isola Capo Rizzuto e l’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto, rappresentata dal Vice Sindaco Andrea Liò e dall’Assessore Gaetano Muto, per aver reso possibile questa preziosa iniziativa. Ha espresso la speranza che questa collaborazione possa dare il via a un percorso duraturo, sottolineando l'importanza di costruire reti solide tra associazioni. Anche il presidente dell’Isola Capo Rizzuto Gino Mazzea si è detto soddisfatto dell'evento, sottolineando l'importanza di utilizzare la struttura sportiva per iniziative sociali. "Questi ragazzi sono i nostri figli, i nostri nipoti. Non vediamo disabilità, ma solo occhi pieni di felicità", ha commentato emozionato. Domenica prossima, la società sportiva di Isola Capo Rizzuto accoglierà l’associazione “La Isla Academy”, la quale terrà un flash mob durante l’intervallo della partita Isola Capo Rizzuto – Rende.