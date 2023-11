Pallanuoto serie A2, Auditore inarrestabile: supera l'Acquachiara e arriva la terza vittoria di fila

Ma che bellezza questa Rari Nantes. Insaziabile, affamata, feroce. E vincente. Per la terza volta in altrettante partite con il primato a punteggio pieno che illumina una prima parte di percorso davvero straordinaria. Dopo aver liquidato Olympic Roma e Lazio Nuoto, il 'settebello' crotonese ha espugnato anche il prestigioso impianto di 'Scandone' a Napoli superando l'Acquachiara con il punteggio di 14-11. Una ulteriore prova di forza che conferma il valore morale, tecnico e fisico. Giacoppo sale in cattedra e realizza 5 reti oltre a sfornare una prova sontuosa. Nel tabellino pesante anche il contributo di Privitera, quattro volte a bersaglio. A segno anche Chiodo (2), Orlando, Spadafora e Tkac.