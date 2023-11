Doppio appuntamento con il mercato su viale Regina Margherita

A Crotone si svolgerà un secondo mercato del mese. A comunicarlo è Francesco Scerbo che in città rappresenta l’associazione nazionale Ambulanti. E’ stata infatti accolta la richiesta dell'associazione da parte del Comune di Crotone, con delibera di Giunta, che conferma la possibilità di organizzare “un mercato straordinario per giorno 23 novembre su viale Regina Margherita”. Pertanto il tradizionale mercato del primo giovedì del mese, per novembre, avrà un doppio appuntamento, con l’aggiunta di un'altra data.