Droga e una pistola in casa, arrestato 20enne di Cirò Marina

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ventenne del posto poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente e di una pistola. I militari, nell’effettuare una perquisizione a carico del ventenne, hanno rinvenuto un mazzo di chiavi non corrispondente a quello della serratura dell’abitazione interessata dalle ricerche. Insospettiti, i carabinieri hanno desunto che l’interessato potesse avere nella propria disponibilità un altro vano, così, una volta individuata la giusta serratura, hanno fatto ingresso in un appartamento limitrofo rinvenendo un vero e proprio market della droga. All’interno infatti sono state trovate numerose dosi di marijuana già confezionate, materiale per la lavorazione e l’imballaggio di sostanza stupefacente, scarti di produzione di canapa indiana ed una pistola 98FS, con relativo serbatoio e munizionamento, con matricola abrasa e pertanto non identificabile. Per questi motivi, per il ventenne sono scattate le manette ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria competente.