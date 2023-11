Festa dell'albero, targa al ficus monumentale della villa comunale (FOTO E VIDEO)

CROTONE - “La presenza di un albero dichiarato di interesse monumentale è un ulteriore elemento di valorizzazione e di attrazione turistica per un luogo così significativo della città". Lo ha detto Sandro Cretella nel corso della presentazione della targa allestita ai piedi del ficus gigante che si erge maestoso nei pressi della scalinata interna della villa Comunale. Oltre al vice sindaco ed assessore al verde pubblico, erano presenti la referente di Legambiente Crotone, Rosaria Vazzano e il consigliere comunale Paolo Acri. Con la cerimonia della targa al ficus macrophilla (circa quindici metri di altezza ed oltre ottant'anni di età) dichiarato lo scorso anno albero monumentale con decreto della Regione Calabria nell'ambito del periodico aggiornamento dell'elenco nazionale delle piante di grande pregio storico e paesaggistico tenuto dal ministero, si è conclusa la festa dell'albero 2023 promossa da Legambiente in collaborazione con l'amministrazione Voce, nel corso della quale sono stati piantati diversi alberi nel corso del fine settimana in città.