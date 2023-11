Il 27 novembre i Miti dello Sport sfidano il Crotone per aiutare SOS Villaggi dei Bambini

Da Bruno Miguel Mascarenhas Antunes a Emanuele Blandamura, da Valerio Vermiglio a Salvatore Amitrano, passando per Jimmy Ghione, Luigi Mastrangelo, Roberto Meloni e Rodolfo Rombaldoni. Sono questi i primi nomi dei giocatori che scenderanno in campo lunedì 27 novembre allo Stadio Ezio Scida di Crotone per la Partita della solidarietà. Il match vedrà sfidarsi l’FC Crotone e la squadra I Miti dello Sport nell’amboto di un evento, organizzato da Sos Villaggi dei Bambini insieme al Comune di Crotone, con il patrocinio della Provincia di Crotone, Coni e della FIGC, in collaborazione con USAcli.

Una partita che mira a coniugare sport, divertimento e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere tutti insieme i progetti che l’Organizzazione porta avanti attraverso i suoi Programmi e Villaggi SOS presenti in Italia, a favore dei bambini e dei ragazzi più vulnerabili, privi di cure familiari o a rischio di perderle, affinché possano crescere in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente.

La Partita della solidarietà si disputa, non a caso, a Crotone, una città che sta diventando il simbolo dell’accoglienza, della mano protesa verso l’altro, da sempre sensibile al tema delle persone migranti. Obiettivo che SOS Villaggi dei Bambini porta avanti sul territorio calabrese dal 2017, contribuendo a sostenere il benessere psicologico e sociale dei Minori stranieri non accompagnati che sbarcano nel nostro Paese. Dal 2023 l’Organizzazione lavora presso l’Hub Sant’Anna di Crotone, Centro Regionale di accoglienza per adulti migranti, a seguito del naufragio di Cutro, in cui hanno perso la vita bambini, donne e uomini. In questo contesto sono stati offerti servizi di mediazione linguistico culturale e orientamento al territorio, attraverso i quali sono stati raggiunti circa 250 Minori Stranieri Non Accompagnati e 40 adulti, tra uomini e donne. La partita, che vedrà impegnati l’FC Crotone e gli eccellenti atleti della squadra I Miti dello Sport, è destinata a essere anche e soprattutto una giornata da vivere all’insegna delle riflessioni importanti e dell’impegno concreto.

Per non dimenticare, si osserverà un minuto di raccoglimento, prima del calcio d’inizio della partita, per ricordare le vittime del naufragio avvenuto a poche decine di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorso. Info biglietti: I biglietti sono disponibili al costo di 5 euro cadauno su Vivaticket; 1 biglietto omaggio ogni 9 biglietti acquistati online.