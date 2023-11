Melissa: botte a padre, madre e sorella, arrestato ragazzo di 28 anni

Un quadro in vetro frantumato sulla testa del padre, schiaffi e pugni sul volto della madre fino a farla sanguinare e colpi alla schiena della sorella, intervenuta per difenderli, utilizzando un bastone: per questo i Carabinieri hanno arrestato a Melissa un ragazzo di 28 anni. Dopo l’intervento dei sanitari, le vittime hanno denunciato formalmente il ragazzo, descrivendo un triste quadro fatto di violenza fisica e psicologica, che andava avanti da almeno un paio di mesi: soltanto adesso, però, all’esito dell’episodio di violenza più grave mai subito, i genitori, esausti, dopo lunghe settimane di insulti, minacce di morte, mani alla gola e aggressioni di ogni genere, hanno trovato la forza di denunciare il figlio.

L’uomo è stato trasportato presso la casa circondariale di Crotone su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.