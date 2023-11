Sciarpa tricolore assegnata a due funzionari della Questura di Crotone

Due funzionari della Questura di Crotone, i Commissari Mario Mascolo e Giuseppe Russo, in servizio rispettivamente presso l’Ufficio Immigrazione e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno ricevuto la sciarpa tricolore nel corso della cerimonia nazionale tenutasi presso la Questura di Roma, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, svoltasi in videoconferenza su tutto il territorio nazionale.

Nella circostanza, il Questore Marco Giambra ha consegnato la sciarpa ai due commissari. La sciarpa tricolore assume un particolare valore per i funzionari della Polizia di Stato, non soltanto perché simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.