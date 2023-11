Allerta meteo, a Crotone domani scuole chiuse

A seguito dell'allerta livello arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per domani 23 novembre il sindaco Voce ha convocato il Centro operativo comunale di protezione civile che resterà operativo h24. E' stata disposta a scopo precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani, inoltre resteranno chiusi la Villa Comunale, parchi e giardini, il cimitero cittadino e di Papanice.

Rinviato anche il mercato straordinario di via Regina Margherita previsto per domani. Si raccomanda alla cittadinanza massima prudenza e collaborazione e per le emergenza è possibile contattare il numero 0962-921700.