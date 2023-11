Il maestro orafo Michele Affidato ha realizzato la corona della statua di Santa Veneranda in Carfizzi

Il maestro orafo crotonese Michele Affidato ha realizzato la corona della statua di Santa Veneranda che è poi stata benedetta in Vaticano da Papa Francesco. L'evento di incoronazione si è tenuto nella parrocchia di Carfizzi. La comunità Arbereshe, dell’alto Ionio crotonese ha voluto impreziosire il simulacro con una corona frutto di ex voto. Durante la liturgia eucaristica, presieduta da Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Crotone - S. Severina e concelebrata da don Francesco Scalise, don Bernardino Mongelluzzi e don Massimo Riganello, per mano dello stesso Arcivescovo è avvenuto il sacro rito dell’incoronazione. Alla celebrazione era presente il vice sindaco Guglielmo Gatto. La nuova corona che ora cingerà il capo della statua di Santa Veneranda, è stata realizzata interamente a mano, in argento con parti laminate in oro e impreziosita da 8 stelle e raffigurazioni di motivi floreali dove sono state incastonate 8 pietre di corniola e 8 pietre di agata verde di taglio tondo cabuchon. "Il maestro orafo non è nuovo ad opere di questo tipo - si legge in una nota -. L'arte sacra é infatti da sempre al centro del suo lavoro, il quale negli anni ha dato forma ad opere il cui valore è riconosciuto ed apprezzato non solo in Italia ma nel mondo intero. Le sue opere, sono custodite in tanti luoghi sacri e sempre più chiese e santuari si affidano all’arte del maestro orafo che in questi anni ha dimostrato competenza e passione nel campo dell’arte sacra. Grazie al suo proficuo impegno e dedizione Michele Affidato è divenuto, anche, orafo del Vaticano".