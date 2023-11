Crisi idrica, A2A: 800 milioni d'investimenti per combattere il cambiamento climatico in Calabria

Ammontano a circa 800 milioni di euro gli investimenti necessari per recuperare il gap nella produzione di energia idroelettrica in Calabria determinato dal cambiamento climatico. Lo ha detto l'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini nel corso dell'incontro "Senza acqua, troppa acqua" promosso dall'azienda in collaborazione con Il Sole 24 Ore, per avviare una riflessione sulle azioni necessarie a combattere la carenza idrica e le conseguenze "sempre più spesso drammatiche per le persone e i sistemi produttivi".

"L’idroelettrico fornisce il 40% dell’energia green del Paese, il suo apporto all’interno del mix energetico rinnovabile necessario per raggiungere gli obiettivi del Pniec al 2030 è quindi strategico. Tra il 2013 e il 2021 in Calabria questo settore - ha spiegato Mazzoncini - ha contribuito per il 24% alla produzione green totale che nel 2022, a causa degli effetti del climate change, ha registrato un calo significativo. Per questi motivi è urgente investire in progetti per lo sviluppo e l’efficientamento delle infrastrutture presenti in questo territorio".

Lo studio realizzato da A2A quantifica in circa 800 milioni di euro, spalmati in dieci anni, gli investimenti in pompaggi, mini-idro e progetti di repowering di impianti necessari per recuperare fino a 500 GWh all'anno di energia in Calabria, il 130% della produzione idroelettrica persa nel 2022, "con benefici economici diretti sul territorio pari all’investimento e circa 1 miliardo per l’indotto" assicura l'ad.