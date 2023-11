Bonifica Eni Crotone, Voce: togliere almeno le ferriti di zinco

CROTONE - "Io dico interveniamo dove ci sono i rifiuti più pericolosi". Lo ha affermato il sindaco di Crotone, Vicenzo Voce, intervenendo alla manifestazione promossa dal commissario per la bonifica Emilio Errigo e da En i Rerwind per fare il punto sullo stato della bonifica del Sin di Crotone. Anche Voce ha dovuto arrendersi all'evidenza delal situazione: “Il Pob 2 io l'ho detto da subito era una vittoria di Pirro. Era come se imponesse ad Eni di spostare i rifiuti sulla Luna visto che non ci sono discariche che possano smaltirli. Non è facile. E' impensabile che una regione possa ospitare una discarica da un milione di tonnellate di rifiuti. C'è una parte di rifiuti però che va tolta ed è quella delle ferriti di zinco. Questa tipologia di scorie va messa al sicuro".

Il sindaco di Crotone ha aggiunto: Serve che governo e Ue cambino la legislazione perché con norme restrittive con poche centinaia di metri cubi di volumi delle discariche rende incompatibile un progetto di bonifica come questo con le norme. Bisogna sedersi tutti attorno ad un tavolo per trovare la soluzione".