Confindustria Crotone, Giovani Imprenditori a confronto sugli Istituti Tecnologici Superiori

Puntare alla formazione tecnico-professionale valorizzando il ruolo degli Istituti tecnologici superiori (Its Academy) per accompagnare i processi di crescita e trasformazione digitale e green delle imprese calabresi. Questo il tema al centro del webinar “ITS Academy per l’Agroalimentare e l’Enogastronomia. Competenze per le Imprese, Opportunità per i Giovani”, promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Crotone e di Unindustria Calabria che si sono riuniti on line per confrontarsi su domanda ed offerta formativa tecnica professionale per le imprese calabresi del settore agroalimentare.

“Il tema della formazione per le aziende è strategico. Le Imprese che investono in nuove tecnologie devono avere al loro fianco collaboratori con competenze adeguate. Gli ITS possono svolgere un ruolo molto importante a supporto della formazione di profili tecnici aderenti alle esigenze delle imprese. Recentemente è stata varata la riforma della filiera tecnico- professionale che nel prossimo anno scolastico darà avvio alla sperimentazione dei percorsi 4+2 di cui saranno protagonisti gli ITS. Il PNRR ha messo a disposizione risorse rilevanti per sostenere l’offerta formativa degli ITS e la realizzazione di laboratori tecnologici. Le nostre imprese devono essere protagoniste di questi percorsi”, cosi Vincenzo Squillacioti, Presidente del Gruppo GI di Confindustria Crotone, ha introdotto i lavori del webinar.

Alessandro Cuomo, Presidente della Sezione Alimentare di Confindustria Crotone, ringraziando i Giovani Imprenditori per la forte attenzione dedicata al tema della formazione, ha condiviso l’esperienza avuta nel 2022 da Stagionello by Arredo Inox, classificatasi come PMI innovativa al secondo posto nella selezione fatta dal Campus osservatorio dell’innovazione presso il Politecnico di Milano e la CCIAA Milano Monza Brianza, e nel 2023 raggiungendo il terzo posto della graduatoria “INNOVIT” acceleratore delle PMI Innovative italiane del Ministero Made in Italy.

Alessandro Mele, Vice Presidente nazionale della Rete ITS Italy, ha evidenziato come a circa 10 anni dall’avvio degli ITS in Italia crescano costantemente le iscrizioni di giovani diplomati e la loro occupabilità nelle imprese. Le Fondazioni ITS promuovono ed agevolano la collaborazione tra Scuola, Università ed Imprese per erogare formazione tecnico professionale e sviluppare competenze per il sistema produttivo ed economico. La Calabria è in a testa alle classifiche per potenzialità e dunque è necessario intensificare il dialogo tra Imprese ed ITS per indirizzare l’offerta formativa verso le esigenze delle aziende.

Le esigenze formative delle imprese sono state rappresentate nell’ intervento del Presidente della Sezione Agroalimentare di Unindustria Calabria, Domenico Monardo, che ha evidenziato la necessità di profili tecnici adeguati a supportare l’implementazione delle tecnologie 4.0 su cui le aziende stanno investendo. Sono quindi seguite le testimonianze degli Imprenditori Carlo Siciliani (Caparra & Siciliani), Iolanda Turrà (Giovanni Turrà & c. snc), Natale Santacroce (Azienda agricola Santacroce) e Federica Basile (Fattoria della Piana). E’ emersa la necessità di formare figure tecniche a supporto dei processi di crescita aziendali e delle filiere produttive, con competenze adeguate alle nuove tecnologie ma anche abilità e competenze trasversali.

L’esperienza della Fondazione PINTA, che dal 2018 gestisce l’ITS specializzato nell’area tecnologica Sistema agroalimentare ed in particolare nel settore vinicolo, olivicolo, caseario ed ortofrutticolo, è stata raccontata dalla Presidente, Maria Bruni: “Lavoriamo a stretto contatto con gli imprenditori per programmare, progettare ed erogare i percorsi formativi necessari a rafforzare le competenze aziendali. Le imprese collaborano con noi nell’erogazione della formazione e gli studenti svolgono gli stage in azienda. La collaborazione con le imprese qualifica i percorsi e li rende aderenti alle concrete esigenze delle aziende. Questo facilita anche i futuri percorsi di occupazione dei giovani corsisti.”

Francesco De Simone di Anpal servizi ha illustrato i vantaggi per le imprese del Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, ancora troppo poco conosciuto ed utilizzato in Calabria. Attraverso sgravi contributivi e inquadramenti contrattuali agevolati, l’apprendistato di alta formazione consente alle imprese di assumere i giovani iscritti ai percorsi formativi ITS, curandone direttamente la formazione attraverso un Piano individuale tarato sulle esigenze aziendali.

Umberto Barreca, Presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, ha concluso i lavori del webinar, ribadendo la necessità delle imprese di trovare giovani talenti in cui sviluppare le soft skill, necessarie ad acquisire la giusta attitudine al cambiamento e quindi alla formazione continua, e le competenze tecnologiche utili per affrontare le transizioni in atto e sostenere la crescita. La formazione ITS, coinvolgendo le aziende nella costruzione dei percorsi formativi, rappresenta uno strumento molto utile e conferma l’importanza dell’impresa come luogo di apprendimento.