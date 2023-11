Controlli nel commercio alimentare a Crotone: sequestrati 562 kg di prodotti

CROTONE - Uan denuncia per commercio senza autorizzazione ed il sequestro di 526 kg di prodotti ortofrutticoli. E' questo il bilancio di un'attività di controllo nelle attività di commercio svolta dalla Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, della Polizia Locale di Crotone e dell’Asp/Sian. Al termine del controllo il titolare di un’attività è stato sanzionato per aver esercitato la stessa in assenza di autorizzazione e l’intera merce esposta e posta in vendita, circa 562 kg di prodotti ortofrutticoli di vario genere, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Lo stesso titolare è stato sanzionato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico dalla Polizia Locale che ha provveduto, altresì, a devolvere, in favore di un’associazione di volontariato, i prodotti ritenuti edibili da parte del personale dell’ASP-SIAN: circa 489 Kg, mentre i rimanenti sono stati dichiarati non idonei al consumo.