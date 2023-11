Eni Rewind, l'ad Grossi pone le sue condizioni alla Regione: via il Paur oppure non possiamo bonificare

"Se la Regione non toglie la clausola del Paur, che ci obbliga a non smaltire i rifiuti della bonifica in Calabria, non possiamo iniziare gli scavi" ha detto ancora una volta l'ad di Eni Rewind, Paolo Grossi, confermando il rifiuto a farsi carico dei costi dello smaltimento di circa un milione di tonnellate di materiali fuori regione. Ed a proposto tre soluzioni che ipotizzano lo smaltimento dei residui della bonifica, quasi un milione di tonnellate tra rifiuti pericolosi, tenorm ed amianto, in Calabria.

La prima soluzione per i rifiuti con tenorm e amianto è quella di abbancarli nella discarica privata di Sovreco. La seconda, una nuova discarica in Calabria - non a Crotone ha precisato Grossi - per tutti i rifiuti oppure solo per il tenorm con amianto e il resto (pericolosi e solo amianto) in un'altra discarica a Crotone. La terza ed ultima proposta, che riposta indietro le lancette dell'orologio di oltre dieci anni, prevede la messa in sicurezza delle discariche a mare con tenorm e l'utilizzo della discarica di Sovreco per i rifiuti pericolosi.

Ma tutto dipende dal Paur che Grossi ha definito una "clausola politica. Se non possiamo usare Sovreco o fare una discarica di scopo - ha spiegato - le attività di apertura scavi e smaltimento non possono iniziare, e rischiamo che questo rimanga un punto negativo. Anche perché, e qui sta il paradosso, noi da Crotone non possiamo portare i rifiuti della bonifica a Sovreco dove però arrivano rifiuti simili da altre parti d'Italia perché la discarica di Crotone non è stata chiusa dalla Regione che tuttavia obbliga noi a non smaltire qui".