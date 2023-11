Bonifica, il commissario Errigo incontra i pescatori: "non vi lascerò soli"

CROTONE - “Chiederò a Ispra e ministero dell'ambiente se mi possono fornire dei dati relativi alle analisi delle acque e dei fondali del tratto di mare che rientra nella bonifica in modo da verificare se esistono i presupposti per mantenere il divieto di pesca o, se nel caso natura ha migliorato la situazione, si può procedere a ridurre l'area interdetta”. E' la promessa che il commissario delegato dal governo per la bonifica del sito industriale di Crotone, Emilio Errigo, ha fatto ai pescatori con i quali ha avuto un incontro nel pomeriggio del 24 novembre.

Errigo ha accolto subito la richiesta che la rappresentante dei pescatori, l'avvocato Manuela Asteriti, gli aveva fatto durante l'incontro svolto giovedì 23 novembre con l'amministratore delegato di Eni Rewind, Paolo Grossi. Una richiesta motivata dal divieto di pesca nel tratto di mare antistante le fabbriche che interdice alle attività un'area ben più grande di quella contaminata a terra. A fronte degli 830 ettari di terreno che rientrano nel Sin, infatti, ci sono 1.468 ettari di superficie marina (comprese le aree portuali) che fanno parte delle zone interessate alla bonifica. Il primo divieto risale al 2008 quando venne emessa prima un'ordinanza di divieto di balneazione dal Comune e successivamente di divieto di pesca da parte della Capitaneria di porto. Ordinanza modificata nel 2012 quando l'area vietata venne ridotta di poco. Di certo dal 2008 quella zona è tutt'ora vietata alla pesca. “Per la prima volta dal 2008 – ha detto Manuale Asteriti – incontriamo un commissario alla bonifica al quale esporre le nostre richieste. Sedici anni fa avevano protestato per questo divieto, ma non abbiamo avuto alcun interlocutore politico che si facesse carico dei problemi. Adesso al commissario chiediamo non di avere indennizzi, ma di sapere se ci sono analisi o elementi che possano modificare il divieto. Siamo soddisfatto che il generale Errigo ci abbia dato subito udienza e speriamo si possano fare analisi per modificare ordinanza e dare spazio alla pesca”.

Anche perché, come ha chiesto Mario Scicchitano, uno dei pescatori presenti all'incontro, “tra la riserva marina più grande Italia, le piattaforme e la zona di bonifica dove andiamo a pescare?”. I pescatori hanno sostenuto che attualmente la zona interdetta è ricca di specie ittiche e di novellame di ogni specie, mentre uno dei presenti, che aveva partecipato nel 2008 ai test effettuati sul pescato, ha ricordato al generale che le specie che popolano il fondale risultavano contaminate, mentre quelle che vivono a mezz'acqua no.

Il commissario Errigo ha ascoltato i presenti ed ha detto: “Non vi lascerò soli. E se bisogna combattere contro qualche aggressore io sono pronto a combattere. Dobbiamo approfondire con autorità competenti se ci sono interventi da fare per aiutare la categoria. Né in Arpacal, né in Regione hanno dei dati. Spero che Ispra o ministero li abbia. Lunedì andrò al ministero dell'ambiente ed all'Ispra e chiederò se mi possono fornire dati in modo da avere un punto di partenza per capire cosa fare. Se si può procedere partiremo con la caratterizzazione”.