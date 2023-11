Confindustria, Spanò: A2A investirà sul territorio. E Voce sogna un accordo come quello con Eni

"Crediamo che A2A possa contribuire a migliorare le condizioni di contesto in cui operano le nostre aziende e che gli investimenti programmati siano utili a potenziare la nostra capacità di attrazione di nuove imprese". Lo scrive il presidente di Confindustria Crotone Mario Spanò che ha incontrato nei giorni scorsi l'ad della multinazionale, Renato Mazzoncini, a margine dell'incontro 'Senza acqua, senza terra' in cui sono stati annunciati a Gizzeria 800 milioni d'investimenti in Calabria nei prossimi dieci anni per fare fronte alla siccità innescata dai cambiamenti climatici.