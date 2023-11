Acquabona, rinvenuto un borsello sulla strada con droga e materiale per il confezionamento delle dosi

Prosegue l'attività di contrasto al mercato degli stupefacenti nel villaggio rom di località Acquabona. Agenti della Squadra mobile della Questura di Crotone hanno rinvenuto un borsello con 75 grammi di cocaina e 38 di hashish, due bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il borsello era adagiato sulla sede stradale nei pressi dell’abitazione di un soggetto noto per precedenti specifici. Il materiale è stato sequestrato, al momento, a carico di ignoti, mentre sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, per individuare lo spacciatore.

Il ritrovamento arriva ad una settimana dall'operazione della Mobile che, proprio il giorno prima dell'arrivo del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Crotone, ha inferto un duro colpo, con l’esecuzione di dodici misure cautelari, a quella che gli inquirenti ritengono "la più fiorente piazza di spaccio del capoluogo".