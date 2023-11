Kickboxing, il crotonese Fabrizio Ruggiero campione del mondo Waka Pro

Il crotonese Fabrizio 'Pongo' Ruggiero è il nuovo campione del mondo Waka Pro di kickboxing. Il 27enne atleta crotonese, detentore del titolo europeo, ha conquistato la cintura iridata nel corso del PetrosyanMania Gold Edition svolto sabato 25 novembre all'Allianz Cloud di Milano. Fabrizio Ruggiero, atleta del team Yamamoto Petrosyan, ha battuto ai punti il francese Wassim El Mestari al termine di cinque combattutissimi round. Il neo campione del mondo ha iniziato in sordina subendo l'azione dell'avversario nelle prime due riprese quando il crotonese è finito anche al tappeto. Un conteggio che, però, non ha abbattuto il crotonese che, nonostante un brutto colpo all'occhio, ha reagito alla grande nel terzo e quarto round soprattutto con la parte pugilistica della specialità riuscendo ad approfittare anche della guardia bassa di El Mestari. Fabrizio Pongo Ruggiero ha messo al tappetto l'avversario che ha poi subito nel quarto round anche un richiamo ufficiale. Durissima la quinta ripresa durante la quale i due fighter non hanno risparmiato i colpi; probabilmente Ruggiero ha ottenuto qui il suo successo mettendo a segno qualche punto in più rispetto al francese.

Il verdetto unanime degli arbitri ha decretato campione del mondo Waka Pro Fabrizio Ruggiero che dopo aver indossato la cintura ha detto: "Voglio dedicare la vittoria al mio team, alla mia famiglia, agli amici, alla mia ragazza, a tutti coloro che hanno fatto il tifo per me ed alla mia città Crotone, alla Calabria ed all'Italia che oggi rappresento. Complimenti al mio avversario. Spero che vi sia piaciuto, grazie a tutti".

All'Allianz Cloud di Milano c'era anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che subito dopo la proclamazione del verdetto è corso sotto il ring ad abbracciare il giovane campione del mondo calabrese ed in un post sui social ha scritto: "Il calabrese Fabrizio Ruggiero è campione del mondo di kickboxing! Ha combattuto con un’energia ed una tenacia stratosferiche e, come un vero calabrese, non ha mai mollato fino alla fine. La Calabria è fiera di te, Fabrizio!".