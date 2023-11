FOTOGALLERY - Serie C, Crotone-Potenza 2-1

CROTONE 2

POTENZA 1

MARCATORI: 13’pt Tumminello (C), 9’st Gomez (C), 39’st Volpe (P)

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Papini; Tribuzzi, Petriccione, Vinicius (31’st Felippe), D’Ursi, Giron; Tumminello (36’st Vuthaj), Gomez (31’st Cantisani; 43’st Spaltro). A disp. : D’Alterio, Lucano, Giannotti, Schirò, Bruzzaniti, Rojas, Pannitteri, Crialese, Jurcec. All. Zauli

POTENZA: Alastra; Armini, Sbraga, Verrengia (12’st Volpe); Gyamfi, Candellori (30’st Steffè), Saporiti (1’st Schiattarella), Pace; Di Grazia (12’st Asencio); Caturano, Gagliano (38’st Rossetti). A disp. : Gasparini, Galiano, Maddaloni, Monaco, Hristov, Prezioso, Hadziosmanovic. All. Lerda

Arbitro: Centi di Terni

Ammoniti: Papini (C), Gagliano (P), Schiattarella (P), Caturano (P), Tumminello (C), Tribuzzi (C)

Espulso: 40’st Leo (C) per doppia ammonizione

Spettatori: 4.088