Ruggiero campione del mondo, il sindaco di Crotone: orgogliosi di lui

CROTONE - "Aspettiamo presto Fabrizio Ruggiero a Crotone per festeggiarlo e ringraziarlo come merita e ricambiare l’affetto che ha dimostrato nei confronti della città dopo la vittoria al mondiale". Lo ha detto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, commentando la conquista del titolo mondiale Waka Pro di kickboxing da parte del crotonese Fabrizio Ruggiero che sabato sera ha battuto il francese Wassim El Mestari a Milano. Dopo la premiazione Fabrizio 'Pongo' Ruggiero aveva ringraziato per il sostegno la città di Crotone. "Diamo doppiamente felici e orgogliosi della straordinaria affermazione del nostro Fabrizio Ruggiero che a Milano ha conquistato l’alloro di campione del mondo di Kickboxing - scrive il sindaco in una nota -. Doppiamente perché non solo Fabrizio, dopo il titolo italiano ed europeo, ha confermato il suo straordinario talento ma anche perché ha voluto dedicare il successo alla sua città dimostrando non solo di essere un grande atleta ma anche il suo fortissimo senso di appartenenza. Lo aveva promesso in occasione della Festa dello Sport che avevamo organizzato lo scorso giugno nella Sala Consiliare, dove aveva ricevuto un premio speciale per i suoi successi sportivi, che ci avrebbe regalato altre soddisfazioni. Ha mantenuto l’impegno".