Cara Isola, per il garante dei detenuti "produttivi sviluppi per condizioni minori non accompagnati"

"Si reputano produttivi gli sviluppi successivi e le interlocuzioni attivate tra il Garante regionale e il nuovo Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, circa l’evoluzione delle condizioni dei Minori stranieri non accompagnati". Lo ha scritto il garante regionale dei detenuti, l’avvocato Luca Muglia, nella relazione annuale sullo stato delle carceri in Calabria presentata il 27 novembre a Reggio Calabria. Il Garante, che ha anche competenze sul monitoraggio dei centri di accoglienza con particolare riguardo alla situazione dei minori , ha visitato il Cara di Isola Capo Rizzuto il 14 febbraio 2023 unitamente ad una delegazione di esperti del Garante nazionale, redigendo il relativo Rapporto: "La visita traeva origine dalla ricezione di segnalazioni aventi ad oggetto la presenza prolungata e le condizioni di privazione della libertà personale di minori stranieri non accompagnati. La detenzione amministrativa presso le strutture calabresi necessita, in ogni caso, di essere approfondita in maniera adeguata, facendo ricorso ad un monitoraggio periodico e specialistico".