Giardini di Pitagora, tagliati ed estirpati dai vandali 4 alberi

CROTONE - Mancanza di rispetto, inciviltà, vigliaccheria. Non ci sono parole per descrivere l'ennesimo atto vandalico all'interno dei Giardini di Pitagora a parco Pignera. Non bastano le irrispettose scritte e scarabocchi di sedicenti writer a imbrattare le installazioni del museo della matematica, adesso gli ignoranti se la prendono anche con alcuni alberi appena piantati. Nella mattina del 28 novembre, infatti, quattro piante di Yucca sono state mira della furia stupida dei vandali che hanno agito di notte: due piante sono state letteralmente tagliate, mentre altre due sono state sradicate. Le piante erano state messe a dimora da alcuni cittadini che, ottenuta l'autorizzazione da parte del consorzio che gestisce il parco, avevano donato le Yucche per abbellire la zona dove è installata la fontana accanto all'installazione dell'Albero pitagorico simbolo del parco. La piantumazione era avvenuta qualche giorno dopo l'incendio che aveva distrutto la parte esterna al parco e danneggiato anche parte della vegetazione dei giardini e le condotte idriche.

Martedì 28 la brutta scoperta fatta proprio da quei cittadini che avevano provveduto a piantare gli alberi: si tratta in gran parte di proprietari di cani che portano in quella zona del parco i loro amici a 4 zampe. Nella stessa mattinata le due piante sradicate sono state rimesse a dimora, mentre per quelle tagliate non c'è nulla da fare. Parco Pignera è da sempre nel mirino di vandali e graffitari che approfittano dell'assoluta mancanza di controlli ed anche di diversi buchi nella recinzione per entrare nell'area verde e danneggiarla.